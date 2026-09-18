До миллиона за «спасение бойца»: Родных военных обманывает псевдоволонтёр с нейроаватаром

Родственников пропавших участников СВО пытаются обманывать на сотни тысяч рублей под предлогом помощи в поисках. По данным Mash Money, за схемой может стоять человек, представляющийся волонтёром Романом Соколом и использующий сгенерированные нейросетью фотографии.

Журналисты нашли как минимум пять семей, которые рассказали о контактах с Соколом. Схема каждый раз начиналась одинаково: родственнику сообщали, что пропавшего бойца якобы удалось найти, и называли его реальные данные.

После этого за дальнейшую «помощь» требовали деньги. В одних случаях речь шла о якобы выкупе военнослужащего из зоны СВО, в других — о платном доступе в закрытый госпиталь или расходах на транспортировку.

По словам родственников, запрашиваемые суммы доходили до 500 тысяч — 1 млн рублей. В процессе требования могли увеличиваться: появлялась необходимость якобы покрыть другие дополнительные расходы. Деньги предлагали переводить на счета посторонних физлиц.

Mash Money также выяснил, что для продвижения своих «услуг» Сокол использовал соцсети с историями о якобы успешных поисках. В качестве подтверждения своей деятельности он ссылался и на публикацию «Комсомольской правды», однако страница оказалась подделкой.

Доказательств существования самого Романа Сокола журналистам обнаружить не удалось. По данным Mash Money, фотографии в его аккаунтах созданы нейросетью, а опрошенные родственники заявили, что обещанной помощи не получили. При этом некоторые сведения о подразделениях и командирах пропавших военнослужащих, которыми располагал собеседник, по их словам, совпадали с реальными.

Ранее Life.ru писал, почему открытые данные о пропавших бойцах могут стать инструментом для мошенников. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказывала, что злоумышленники уже звонят семьям военнослужащих и за деньги обещают «найти бойца», сообщить место лечения или помочь с обменом. По её мнению, информация о ходе поисков должна быть доступна родственникам через защищённый сервис после подтверждения родства.