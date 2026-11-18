Украинский конфликт вряд ли удастся завершить до конца 2026 года. Такой прогноз дал президент Финляндии Александр Стубб, признав, что надеется на скорое мирное соглашение, но сомневается в его достижении в оставшиеся недели года. Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat.

«Надеюсь, что это произойдёт, но не думаю», — сказал финский лидер.

Стубб предложил дождаться результатов переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с европейскими представителями. Встреча запланирована на 19 ноября в Берлине.

По мнению президента Финляндии, дальнейший мирный процесс нуждается в чётком графике и заранее согласованной повестке. Среди основных вопросов он назвал гарантии безопасности, территориальные разногласия и прекращение огня.