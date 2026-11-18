До Нового года не успеют: Стубб дал неутешительный прогноз по украинскому конфликту
Стубб усомнился в завершении конфликта на Украине до конца 2026 года
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Украинский конфликт вряд ли удастся завершить до конца 2026 года. Такой прогноз дал президент Финляндии Александр Стубб, признав, что надеется на скорое мирное соглашение, но сомневается в его достижении в оставшиеся недели года. Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat.
«Надеюсь, что это произойдёт, но не думаю», — сказал финский лидер.
Стубб предложил дождаться результатов переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с европейскими представителями. Встреча запланирована на 19 ноября в Берлине.
По мнению президента Финляндии, дальнейший мирный процесс нуждается в чётком графике и заранее согласованной повестке. Среди основных вопросов он назвал гарантии безопасности, территориальные разногласия и прекращение огня.
Ранее Life.ru сообщал, что Стубб призвал европейских лидеров самостоятельно начать прямой диалог с Владимиром Путиным, назвав безответственным перекладывание этой задачи на США. В интервью Financial Times он выразил опасение, что Вашингтон может договариваться с Москвой о будущем европейской безопасности без полноценного участия ЕС. Финский президент предложил европейцам сначала согласовать общую позицию, а затем представить её российскому руководству.