До Петербурга не долетели: Троих мужчин сняли с рейса за хулиганство на трапе

Троих жителей Санкт-Петербурга сняли с рейса Калининград — Петербург за нарушение общественного порядка во время посадки. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции по Северо-западному федеральному округу.

Инцидент произошёл в аэропорту Храброво. Мужчины 42, 43 и 46 лет находились в телескопическом трапе и, по данным полиции, демонстративно нарушали общественный порядок и мешали окружающим.

Представитель авиакомпании решил отстранить троих пассажиров от полёта. После этого их доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте.

На всех троих составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». Максимальное наказание по этой норме предусматривает до 15 суток административного ареста.

Ранее Life.ru рассказывал, что пару из Якутии сняли с рейса Иркутск — Владивосток из-за конфликта на борту. Мужчина и женщина устроили перепалку в салоне, после чего перевозчик отказал им в полёте. На обоих составили административные материалы по статье о мелком хулиганстве.