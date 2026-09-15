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Регион
Опубликовано 15 сентября, 16:14

До плюс 50% за десятилетия: Мурашко дал прогноз по онкозаболеваниям

Мурашко: Распространённость онкозаболеваний в России может вырасти на 50%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Распространённость онкологических заболеваний в перспективе 20–30 лет может вырасти на 50%. Такую оценку привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко на международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни».

Одной из причин такой динамики глава Минздрава назвал увеличение продолжительности жизни населения. По его словам, экспертные прогнозы указывают на рост риска возникновения онкологических заболеваний в ближайшие 25 лет.

«Мы видим, что сегодня, по оценкам экспертов, на ближайшие 25 лет, в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти», — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что речь идёт о долгосрочном тренде. По отдельным оценкам, за два-три десятилетия распространённость онкологических заболеваний способна увеличиться примерно наполовину.

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