Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что России, по его мнению, осталось «очень немного» до победы в специальной военной операции. Такой оценкой он поделился во время просветительского марафона «Знание. Единство», который проходит в Национальном центре «Россия».

«Вопрос небольшой по безопасности. Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике», — сказал Пушилин во время общения с молодёжью.

Глава ДНР выразил уверенность, что после завершения боевых действий республика получит больше возможностей для экономического развития. В частности, речь идёт о работе действующих предприятий и создании новых направлений в региональной экономике.

Отдельно Пушилин обратился к молодым специалистам и пригласил их приезжать на работу в ДНР. По его словам, республика остро нуждается в квалифицированных кадрах, а региональные власти готовы создавать необходимые условия для тех, кто решит связать своё будущее с Донбассом.