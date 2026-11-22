Киев и другие крупные города Украины могут столкнуться с масштабными разрушениями из-за нехватки средств ПВО. Такой прогноз сделал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По мнению политолога, украинская система противовоздушной обороны не справляется с российскими баллистическими ракетами. Особенно тяжёлой он назвал обстановку в Днепре, Кривом Роге и Чернигове.

«Киев доводят до полного уничтожения. По Кривому Рогу, Днепру, Чернигову бьют по полной программе. В Днепре очень тяжёлая ситуация. Всё разрушено. Вы представляете, что ждёт Киев к 2030 году? От Одессы и Кривого Рога вообще ничего не останется. Никто не вернётся. Мужиков всех перебьют к тому времени», — заявил Соскин.

Бывший помощник Кучмы считает, что при сохранении нынешней ситуации последствия для украинских городов к 2030 году могут оказаться катастрофическими. При этом его заявления о возможном уничтожении населённых пунктов остаются личным прогнозом.

Соскин также раскритиковал Владимира Зеленского за постоянные обращения к западным партнёрам с просьбами предоставить дополнительные ракеты для противовоздушной обороны. По оценке политолога, Украина испытывает настолько серьёзный дефицит перехватчиков, что не может эффективно противодействовать баллистическим ударам.

Он усомнился и в том, что союзники Киева смогут предоставить необходимую помощь, обвинив украинское руководство в создании у населения неоправданных ожиданий.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированного удара по Украине 20 ноября. По данным Воздушных сил Украины, в атаке участвовали 404 беспилотника и 84 крылатые ракеты, а также баллистические ракеты «Искандер-М» и «Циркон». После повреждений энергетических объектов перебои с электричеством зафиксировали в нескольких областях страны.