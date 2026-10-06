До шести часов допроса: Что израильским пограничникам нужно от россиян

Россияне и украинцы столкнулись с усиленными проверками при въезде в Израиль. Некоторых пассажиров могут опрашивать по несколько часов, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, дополнительная проверка может длиться от нескольких минут до шести часов. У пассажиров могут временно забрать паспорт, после чего их направляют на собеседование с сотрудниками пограничного контроля.

Во время беседы путешественников спрашивают, зачем они приехали в Израиль, где будут жить, кого знают в стране, где работают и какой имеют доход. Также сотрудники могут уточнять количество денег с собой и проверять бронь гостиницы.

Отдельное внимание уделяют признакам возможной нелегальной работы или намерению остаться в Израиле. При возникновении таких подозрений иностранцу могут отказать во въезде и отправить обратно ближайшим рейсом.

Официально о введении отдельного нового режима проверок для граждан России или Украины власти Израиля не объявляли. При этом получение электронного разрешения ETA-IL само по себе не гарантирует въезд: окончательное решение принимает пограничная служба уже после прибытия пассажира.

Ранее Life.ru рассказывал, как россиянке отказали во въезде в Израиль после многочасовой проверки в аэропорту. По данным издания, путешественницу подробно расспрашивали о цели поездки и деньгах, которые она везла с собой. После отказа ей пришлось ждать обратного вылета в транзитной зоне аэропорта.