До конца 2026 года россиянам стоит проверить долги по налогам, ЖКУ, кредитам, штрафам и другим обязательствам. Просрочка может обернуться пенями, взысканием через приставов и дополнительными расходами, рассказал Life.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.

В первую очередь эксперт советует проверить налоговые уведомления. Имущественные налоги за 2025 год необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомления доступны в личном кабинете ФНС и на «Госуслугах». После истечения срока образуется задолженность и начинают начисляться пени.

Ещё одна категория — долги за жилищно-коммунальные услуги. Хачатурян рекомендует проверить квитанции за последние месяцы и по возможности закрыть накопившуюся просрочку, не дожидаясь взыскания.

До 1 января 2027 года для расчёта пеней за ЖКУ действует специальный порядок: применяется меньшее из двух значений — ключевая ставка Банка России на день оплаты или ставка 9,5%, действовавшая 27 февраля 2022 года.

Проверить перед праздниками стоит и кредиты. Если платёж приходится на новогодние каникулы, важно заранее уточнить дату списания и оставить на счёте необходимую сумму. При наличии свободных денег можно рассмотреть досрочное погашение части долга, но оценивать его выгоду следует с учётом условий конкретного кредита.

Хачатурян также рекомендует не оставлять на следующий год неоплаченные административные штрафы, алименты, задолженности по судебным решениям и другие обязательства.

Если долг уже перешёл на принудительное взыскание, последствия могут быть значительно серьёзнее. Пристав вправе обращать взыскание на деньги на банковских счетах и доходы, накладывать ограничения на имущество и в предусмотренных законом случаях временно ограничивать выезд из России.

Для алиментов и ряда требований о возмещении вреда ограничение на выезд возможно при задолженности свыше 10 тысяч рублей, для большинства других требований — от 30 тысяч. Если после окончания срока добровольного исполнения прошло два месяца, по другим долгам ограничение также может применяться при сумме свыше 10 тысяч рублей.

Дополнительным ударом по кошельку станет исполнительский сбор. С 2026 года он составляет 12% от взыскиваемой суммы, но не менее 2000 рублей для граждан.

«Перед праздниками резонно сделать простую вещь: зайдите в личные кабинеты ФНС, банка и на портал госуслуг и сформируйте выписки или отчёты по задолженностям. Так вы увидите все "хвосты" и сможете спокойно закрыть их до конца года», — посоветовал Хачатурян.