Перед Новым годом банки могут запускать акционные вклады с повышенными ставками, однако досрочно закрывать ради них уже действующий депозит не стоит. Как зафиксировать выгодные условия и заставить декабрьскую зарплату или премию работать даже во время каникул, Life.ru рассказал личный финансовый консультант Александр Патешман.

По словам эксперта, перед праздниками стоит прежде всего следить за акционными «зимними» вкладами. Если действующий депозит скоро заканчивается, новый продукт можно открыть заранее — особенно если условия позволяют пополнить его в течение нескольких недель.

Так можно зафиксировать ставку сейчас, а деньги перевести после окончания старого вклада. А вот расторгать действующий договор только ради предложения на 1–2 процентных пункта выше Патешман не советует.

«Не нужно перекладывать средства из одного вклада в другой, так как у вас сгорят проценты. Даже если вы найдёте вариант на 1% выгоднее, при досрочном расторжении старого договора вы потеряете накопленную доходность», — объяснил финансовый консультант.

Отдельно эксперт советует подумать о зарплате и премиях, которые многие получают в конце декабря. Если эти деньги не потребуются сразу, их можно разместить на вкладе или накопительном счёте, чтобы получать доход во время продолжительных новогодних каникул.

Для денег, которые вскоре понадобятся на ипотеку, кредит или другие обязательные платежи, Патешман рекомендует накопительный счёт с ежедневным начислением процентов на фактический остаток.

Это важно отличать от продуктов, где доход считается по минимальному остатку за месяц. Если положить на такой счёт 100 тысяч рублей, а затем снять их через несколько дней для платежа по кредиту, повышенной доходности за этот период может не быть.

Поэтому перед январскими праздниками эксперт советует проверить график обязательных платежей. Если банк перенёс дату на первый рабочий день после каникул, временно свободные деньги могут несколько дней находиться на счёте с ежедневным начислением процентов.

Ещё один вариант — предложения для новых клиентов и так называемых «новых денег». Под ними банки обычно понимают средства, которых до этого не было на счетах клиента в этой кредитной организации. Именно на такие суммы могут распространяться повышенные ставки.

Патешман считает, что при заметной разнице в условиях можно открыть счёт в другом банке. Переводить деньги между собственными счетами в разных банках через СБП можно без комиссии в пределах установленного законом месячного лимита до 30 миллионов рублей.