До трёх лет тюрьмы без предварительных штрафов: В России взялись за «чёрных кредиторов»

В России предлагают привлекать нелегальных кредиторов к уголовной ответственности без предварительных административных наказаний. Если предприниматель или компания незаконно выдадут потребительские займы на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей, этого может быть достаточно для возбуждения уголовного дела. Соответствующий пакет законопроектов Госдума приняла в первом чтении 27 октября.

Сейчас привлечь таких кредиторов по статье 171.5 УК РФ значительно сложнее. Правоохранителям необходимо доказать, что нарушителя ранее уже наказывали за повторную незаконную выдачу займов. Этой особенностью законодательства, как отмечают авторы поправок, пользуются недобросовестные организации.

После административных штрафов они могут менять номинальных руководителей или индивидуальных предпринимателей, через которых оформляются сделки. В результате история нарушений фактически начинается заново, а оснований для уголовного преследования не возникает.

Масштаб проблемы отражает статистика Банка России. По данным регулятора, в стране действуют более 95 сетей нелегальных кредиторов, объединяющих около 1250 точек. При этом с 2022 по 2025 год по соответствующей статье УК возбудили всего два уголовных дела.

Поправки предлагают устранить это препятствие. За незаконное кредитование в крупном размере руководителям организаций и предпринимателям будет грозить до трёх лет лишения свободы либо другие предусмотренные статьёй наказания. При этом сама санкция не меняется — упрощается возможность привлечения к ответственности.

Второй законопроект уточняет границу между административным нарушением и преступлением. Если действия нелегального кредитора не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, дело по-прежнему будут рассматривать в рамках КоАП.

Авторы инициативы также опасаются дальнейшего роста теневого рынка из-за новых требований к биометрической идентификации клиентов микрофинансовых организаций. Пока поправки прошли только первое чтение. Для вступления в силу им предстоит пройти остальные этапы законодательного процесса.

В России уже действуют ограничения, призванные снизить долговую нагрузку клиентов микрофинансовых организаций. Как ранее сообщал Life.ru, Госдума приняла закон, предусматривающий постепенное ужесточение правил выдачи дорогих микрозаймов. С 2027 года один заёмщик сможет иметь только один такой договор с полной стоимостью кредита более 100% годовых. Также предусмотрено снижение максимальной переплаты со 130% до 100% от первоначальной суммы займа.