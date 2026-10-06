До трёх прибавок за год: как и когда миллионам россиян будут повышать пенсии в 2027
Депутат Говырин: В 2027 в РФ произойдёт поэтапное повышение пенсионных выплат
Обложка © Life.ru
В 2027 году россиян ждёт несколько этапов повышения пенсионных выплат, причём работающим получателям страховой пенсии прибавка может прийти до трёх раз. О графике индексаций рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца сначала пересчитают 1 февраля с учётом фактической инфляции за 2026 год. Изменение распространится как на работающих, так и на неработающих граждан. Одновременно вырастут стоимость пенсионного балла и фиксированная часть выплаты.
Второй этап назначен на 1 апреля. На этот раз стоимость коэффициента скорректируют с учётом доходов Социального фонда и макроэкономических показателей, тогда как фиксированная часть останется на февральском уровне.
Работающих пенсионеров, за которых в 2026 году поступали страховые взносы, ждёт ещё один автоматический перерасчёт 1 августа. Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами.
Социальные пенсии увеличат 1 апреля вслед за изменением прожиточного минимума пенсионера. Накопительные и срочные выплаты пересчитают 1 августа. Военным пенсионерам с 1 октября планируют прибавить 4% вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих.
Все изменения проведут без заявлений. Если сумма после положенной даты не поменялась, гражданским пенсионерам следует обратиться в Социальный фонд, а военным — в ведомство, назначившее выплату, пишет ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2027 году страховые пенсии в России проиндексируют дважды — с 1 февраля и с 1 апреля. Первый этап будет учитывать фактическую инфляцию, второй станет дополнительным повышением.
Больше новостей о защите денег, банковских картах и схемах аферистов — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.