«До утра будем сидеть»: Путин пошутил над вопросами Репика и с улыбкой показал кулак

Президент России Владимир Путин с улыбкой показал кулак председателю «Деловой России» Алексею Репику под конец продолжительной беседы с предпринимателями. Контекст этого эпизода раскрыл журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Обсуждение затянулось почти на два с половиной часа. В какой-то момент Репик произнёс: «Закругляя тему экспорта». Президент со смехом уточнил, собираются ли участники завершать остальные темы.

«А другие темы мы ещё не закругляем? Вам понравится, мы так до утра будем сидеть», — в шутку ответил глава государства.

После этой реплики разговор продолжился: у председателя бизнес-объединения оставались новые вопросы к Путину. Уже ближе к завершению встречи президент показал ему кулак, сопровождая жест улыбкой.

Ранее Life.ru рассказывал, что на форуме-съезде «Деловой России» Путин пообещал продолжить поддержку деловой и инвестиционной активности. Президент сообщил, что власти будут вместе с предпринимателями решать наиболее острые вопросы.