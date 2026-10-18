Глава «ЭкоНивы» Дюрр назвал Путина «человеческим человеком»

Основатель и глава агрохолдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр назвал президента России Владимира Путина «человеческим человеком» после личного общения с ним на форуме «Деловой России». Об этом предприниматель заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Кто не рискует — тот не обращается к Титову»: Путин рассмешил бизнесменов шуткой о шампанском

«Кто не рискует — тот не обращается к Титову»: Путин рассмешил бизнесменов шуткой о шампанском

Ранее Life.ru сообщал о забавном эпизоде с сыром на форуме «Деловой России». Тогда глава «ЭкоНивы» не сразу вспомнил, что уже отправлял президенту свою продукцию, и смутился, когда Путин напомнил ему об этом.