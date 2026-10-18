Глава «ЭкоНивы» Дюрр назвал Путина «человеческим человеком»
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Основатель и глава агрохолдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр назвал президента России Владимира Путина «человеческим человеком» после личного общения с ним на форуме «Деловой России». Об этом предприниматель заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Ранее Life.ru сообщал о забавном эпизоде с сыром на форуме «Деловой России». Тогда глава «ЭкоНивы» не сразу вспомнил, что уже отправлял президенту свою продукцию, и смутился, когда Путин напомнил ему об этом.