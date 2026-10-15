«Кто не рискует — тот не обращается к Титову»: Путин рассмешил бизнесменов шуткой о шампанском

Президент России Владимир Путин пошутил про шампанское и риски во время съезда «Деловой России». В разговоре с бизнесменами он обыграл известную поговорку, упомянув главу «Абрау-Дюрсо» Павла Титова.

Путин пошутил про риск и шампанское на съезде «Деловой России». Видео © Life.ru

Глава государства обратил внимание, что любая деятельность неизбежно связана с определёнными опасностями, однако вместо привычного окончания народного выражения предложил собственную версию.

«Риски всегда существуют. Кто не рискует — тот не обращается к Титову в «Абрау-Дюрсо», — сказал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что возможные последствия каждого решения необходимо тщательно оценивать и просчитывать.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Путина с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Во время беседы 12 октября глава государства обратил внимание на необходимость создания безопасных и предсказуемых условий для предпринимателей. Он также выразил заинтересованность в обсуждении дополнительных мер, которые позволят компаниям уверенно работать и развивать инвестиционную активность.