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Опубликовано 15 октября, 18:21

«Кто не рискует — тот не обращается к Титову»: Путин рассмешил бизнесменов шуткой о шампанском

Путин переиначил поговорку о риске и шампанском, вспомнив «Абрау-Дюрсо»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин пошутил про шампанское и риски во время съезда «Деловой России». В разговоре с бизнесменами он обыграл известную поговорку, упомянув главу «Абрау-Дюрсо» Павла Титова.

Путин пошутил про риск и шампанское на съезде «Деловой России». Видео © Life.ru

Глава государства обратил внимание, что любая деятельность неизбежно связана с определёнными опасностями, однако вместо привычного окончания народного выражения предложил собственную версию.

«Риски всегда существуют. Кто не рискует — тот не обращается к Титову в «Абрау-Дюрсо», — сказал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что возможные последствия каждого решения необходимо тщательно оценивать и просчитывать.

Путин: Государство продолжит поддерживать инвестиционную и деловую активность
Путин: Государство продолжит поддерживать инвестиционную и деловую активность

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Путина с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Во время беседы 12 октября глава государства обратил внимание на необходимость создания безопасных и предсказуемых условий для предпринимателей. Он также выразил заинтересованность в обсуждении дополнительных мер, которые позволят компаниям уверенно работать и развивать инвестиционную активность.

Больше новостей о предпринимательстве, инвестициях и экономических инициативах — в разделе «Бизнес» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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