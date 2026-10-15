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Регион
Опубликовано 15 октября, 18:49

«Вы мне сыр прислали?» Путин застал врасплох забывчивого бизнесмена

Путин напомнил основателю «ЭкоНивы» о сыре, который тот «забыл отправить»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин застал врасплох основателя агрохолдинга «ЭкоНива» Штефана Дюрра, напомнив ему о сыре, который предприниматель ранее отправил главе государства. Бизнесмен настолько растерялся от неожиданного вопроса, что поначалу даже не вспомнил о собственном подарке.

Видео © Life.ru

«Вы мне сыр прислали?» — поинтересовался российский лидер на форуме-съезде «Деловой России».

В ответ Дюрр смущённо пообещал отправить продукцию в ближайшее время. Судя по его реакции, предприниматель решил, что президент перепутал отправителя и сыр поступил от другой компании.

Однако спустя несколько мгновений основатель «ЭкоНивы» вспомнил, что действительно направлял Путину сыр собственного производства. Выяснилось, что речь шла о продукции предприятия, расположенного в Воронежской области.

Узнав, что подарок благополучно дошёл до адресата, Дюрр искренне обрадовался. В результате забавной заминки оказалось, что президент сохранил в памяти историю с сыром лучше, чем сам производитель.

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Ранее Владимир Путин отметил вклад российских аграриев в укрепление позиций страны на мировом продовольственном рынке. Поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, президент подчеркнул, что благодаря их труду Россия остаётся одним из ведущих производителей аграрной продукции.

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Николь Вербер
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