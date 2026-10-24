До западных границ одним пуском: В России раскрыли секреты ракеты «Филин»

Новая российская крылатая ракета «Филин» способна значительно расширить возможности ударов по военным объектам в глубоком тылу Украины. Благодаря дальности в 1200 километров она может достигать целей вплоть до западных границ страны. Такую оценку в беседе дал военный эксперт Александр Степанов.

Специалист назвал разработку перспективным средством поражения стратегически важных объектов.

«Это ещё один инструмент демилитаризации и ликвидации так называемого стратегического тыла противника», — подчеркнул он, выразив надежду на скорое развёртывание массового производства.

Одной из особенностей «Филина» эксперт считает универсальность запуска. Для применения боеприпаса подходят мобильные установки, которые можно размещать на различных платформах, включая морские носители.

Масса боевой части достигает 100 килограммов. По оценке Степанова, этого достаточно для поражения военной логистики, энергетических объектов, центров обработки информации и командных пунктов.

Другим преимуществом он назвал относительно невысокую себестоимость. При изготовлении компонентов предполагается использовать технологии трёхмерной печати, что упрощает расширение производства. При этом заявленная дальность «Филина» более чем вдвое превышает приведённый экспертом показатель британско-французской Storm Shadow.

Особое внимание аналитик уделил сложности перехвата. Ракета способна двигаться на высоте около шести километров, что затрудняет её поражение мобильными огневыми группами и переносными зенитными комплексами, пишет ТАСС.