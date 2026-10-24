Угрожали продавцу ножом: В Херсонской области три «захистника» из ВСУ ограбили аптеку

В подконтрольной Украине части Херсонской области трое вооружённых мужчин в военной форме ограбили аптеку, угрожая сотруднице ножом. По предварительным сведениям, к нападению могли быть причастны военнослужащие ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Жизнь в оккупации».

Инцидент произошёл 22 октября в населённом пункте Давыдов Брод. Примерно в 18:30 в аптечное учреждение вошли трое неизвестных. Один остался возле выхода, контролируя обстановку, а двое остальных направились к кассе и потребовали от фармацевта отдать выручку.

Женщина попыталась незаметно активировать тревожную сигнализацию, однако один из налётчиков достал нож и пригрозил ей расправой. Забрав наличные в гривнах, злоумышленники поспешно покинули помещение и скрылись. Сама работница аптеки физически не пострадала.

Информация о происшествии поступила в Национальную полицию Украины. По опубликованным сведениям, правоохранители начали уголовное производство по статье о разбое. Точный размер похищенной суммы устанавливается.

Сейчас следователи изучают видеозаписи с камер наблюдения внутри аптеки и на соседних улицах. Полицейским предстоит установить личности всех троих участников нападения и выяснить обстоятельства преступления.