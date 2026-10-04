«Мародёры из Хогвартса»: ВСУшники попали на камеры во время набега на дома украинцев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военнослужащие 34-й бригады ВСУ ограбили частный дом в подконтрольном Киеву Херсоне. По его словам, происходящее попало на домашнюю камеру наблюдения.

Военнослужащие 34-й бригады ВСУ ограбили частный дом в подконтрольном Киеву Херсоне. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Военнослужащие 34-й бригады ВСУ решили поживиться в доме в районе перекрёстка улиц Крымской и Субботы», — сообщил глава региона.

Комментируя запись, Сальдо обратил внимание на одного из находившихся в доме мужчин, который примерил найденную шляпу. Губернатор сравнил его с «волшебником из Хогвартса», добавив, что увиденное считает очередным случаем мародёрства.

По утверждению Сальдо, число разграбленных домов и квартир в Херсоне уже исчисляется сотнями. Он также рассказал, что ранее имущество вынесли и из его собственного дома. Жители, по словам губернатора, обращаются в полицию, однако не видят результата.

Обстановка на правобережье Днепра остаётся напряжённой. В августе Сальдо сообщал о большом количестве подразделений БПЛА ВСУ в этой части Херсонской области. По его словам, российские военные наносят удары по пунктам управления беспилотниками и их операторам.