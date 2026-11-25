Российские микрофинансовые организации (МФО) начали оформлять кредитные линии сроком более тысячи лет, обходя установленные ограничения. Об этом на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности рассказал директор департамента небанковского финансирования Банка России Илья Кочетков.

«На нашем рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок 1 тысячу с лишним лет», — заявил представитель регулятора.

По его словам, в третьем квартале 2026 года на займы с лимитом кредитования пришлось 69% выдач МФО. При этом полная стоимость кредита (ПСК) по 75% открытых лимитов превышала 200% годовых.

Центробанк также обнаружил случаи искусственного занижения полной стоимости займов за счёт плавающей процентной ставки. Кроме того, некоторые организации предлагают клиентам увеличить сумму уже оформленного займа, одновременно продлевая срок его погашения. По словам Кочеткова, при этом не происходит повторной оценки долговой нагрузки заёмщика.

По итогам первого полугодия 2026 года около трети действующих клиентов МФО имели два дорогих займа и более. Для борьбы с чрезмерной закредитованностью населения с 1 октября регулятор ограничил выдачу новых займов с ПСК выше 200% годовых клиентам, у которых уже есть два таких непогашенных обязательства.

С 1 апреля 2027 года требования станут ещё строже. В России заработает правило «один заём в руки» с полной стоимостью кредита выше 100% годовых. Кроме того, между погашением предыдущего дорогого займа и оформлением нового должно будет пройти не менее трёх дней.

Напомним, ранее микрофинансовые организации уже нашли способ обойти требования об обязательной биометрической идентификации клиентов. Для этого участники рынка начали менять статус микрофинансовых компаний на микрокредитные, для которых предусмотрен более поздний срок введения соответствующих ограничений.