Житель Петербурга, которого пожалела пожилая женщина и пустила пожить к себе, оказался под стражей по обвинению в краже денег с её банковского счёта. По версии следствия, мужчина похитил у пенсионерки более 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установили следователи, мужчина не имел жилья в городе и ночевал в подъездах возле станций метро. Пенсионерка пригласила его к себе на чай, а затем предложила временно пожить в её квартире.

Во время одного из разговоров женщина попросила нового знакомого помочь с сайтом объявлений. Для этого она вошла в банковское приложение и ввела пароль. Мужчина запомнил комбинацию и, как утверждается, воспользовался ею для доступа к счёту.

С октября по ноябрь он без разрешения переводил деньги пенсионерки на собственный электронный кошелёк. Чтобы не привлекать внимания, суммы переводов каждый раз отличались. В общей сложности женщина лишилась 130 553 рублей.

По данным суда, похищенные средства мужчина потратил на ставки в букмекерских конторах. Его задержали 17 ноября. Обвиняемый признал вину, однако просил суд избрать более мягкую меру пресечения.

Приморский районный суд отправил мужчину под стражу. В СИЗО он пробудет как минимум до 16 января 2027 года, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».