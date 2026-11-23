В Нидерландах молодёжь могут обязать проходить военную службу, если армии перестанет хватать добровольцев и резервистов. Такой сценарий допустил командующий вооружёнными силами страны генерал Онно Эйхельсхейм. По его словам, власти должны заранее подготовиться к возможному ухудшению ситуации с безопасностью.

«Мы все должны понимать: мы обязаны готовиться к самому худшему сценарию», — заявил генерал в эфире радиостанции NPO Radio 1, комментируя недавние протесты школьников и студентов против возвращения обязательной службы.

Эйхельсхейм пояснил, что сейчас Нидерланды способны комплектовать вооружённые силы за счёт добровольцев. Страна увеличивает численность профессиональных военных и расширяет резерв. Однако в дальнейшем этих ресурсов может оказаться недостаточно, поэтому власти рассматривают возможность привлечения дополнительных людей.

По словам командующего, госсекретарь оборонного ведомства уже прорабатывает поэтапную модель, которая при определённых обстоятельствах позволит перейти к обязательному призыву молодёжи.

Заявление прозвучало после массовых молодёжных протестов 20 ноября. Учащиеся более 60 школ и вузов как минимум в 16 городах Нидерландов присоединились к общенациональной забастовке против возможного возвращения призыва. Участники потребовали от правительства отказаться от милитаризации образования и направлять больше средств на нужды молодёжи.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении создать в Нидерландах гражданский резерв численностью 150 тысяч человек. С инициативой выступил депутат правящей партии «Христианско-демократический призыв» Маес ван Лансхот. Предполагается, что добровольцы будут помогать полиции, армии и экстренным службам в первые 72 часа масштабного кризиса. К работе хотят привлекать специалистов в области техники, логистики и безопасности, которые сохранят свои основные профессии. Систему предлагают запустить в 2027 году, а к 2030-му довести численность участников до заявленного уровня. По данным RTL Nieuws, правительство поддержало эту инициативу.