В Нидерландах предложили создать гражданский резерв из 150 тысяч человек

В Нидерландах предложили создать гражданский резерв численностью до 150 тысяч человек для помощи населению в первые трое суток крупного кризиса. С такой инициативой выступил депутат правящей партии «Христианско-демократический призыв» Маес ван Лансхот, сообщает RTL Nieuws.

Предполагается сформировать резерв по трём направлениям: техника, логистика и безопасность. Участники продолжат работать по своим основным профессиям, но при чрезвычайной ситуации смогут временно предоставлять государству свои навыки и опыт.

По замыслу инициаторов, граждане должны подключаться именно в первые 72 часа после начала серьёзного кризиса. В этот период полиция, армия и экстренные службы могут оказаться перегружены.

Создать систему предлагается уже в 2027 году, а к 2030-му увеличить число участников до 150 тысяч. По данным телеканала, правительство Нидерландов поддержало инициативу.

Власти страны уже призывают жителей самостоятельно готовиться к первым трём суткам возможной чрезвычайной ситуации. Правительство рекомендует иметь дома запас воды, еды и других необходимых вещей, поскольку экстренные службы в случае масштабного сбоя не смогут одновременно помочь всем.

Параллельно Нидерланды наращивают и военный резерв. Согласно планам Минобороны, к 2030 году в структуре оборонного ведомства должны работать около 102 тысяч человек, а в условиях конфликта численность армии, резервистов и гражданского персонала предполагается увеличивать до 200 тысяч.

Ранее глава военной разведки Нидерландов Петер Рисинк заявил в парламенте, что его служба не видит у России намерений начинать ограниченный конфликт с НАТО. При этом военную эскалацию там по-прежнему рассматривают как наименее вероятный, но самый опасный сценарий.