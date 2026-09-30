Разведка Нидерландов не увидела признаков подготовки РФ к войне с НАТО
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Военная разведка Нидерландов не видит у России намерений начать ограниченный вооружённый конфликт с НАТО. Об этом директор Службы военной разведки и безопасности королевства (MIVD) Петер Рисинк сообщил на брифинге в парламенте.
«Мы действительно не видим [у России] намерений пойти на это», — сказал он, отвечая о таком сценарии.
При этом возможность военной эскалации остаётся среди рассматриваемых спецслужбами сценариев. По словам Рисинка, её оценивают как наименее вероятную, но наиболее опасную.
Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила на заседании Форума ОБСЕ, что страны НАТО планируют перевести военное противостояние с Россией в «горячую фазу» к 2029–2030 годам.
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