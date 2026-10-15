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Опубликовано 15 октября, 21:58

Добрые дела без лишних слов: Захарова раскрыла то, о чём Басков не любит рассказывать

Захарова рассказала о тайных добрых делах Баскова в день его 50-летия

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nikolaibaskov, Telegram / МИД России

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nikolaibaskov, Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила народного артиста Николая Баскова с 50-летием. Дипломат призналась, что певца любят не только за его творчество и умение дарить хорошее настроение, но и за добрые дела, о которых он предпочитает не рассказывать публично.

«Любят его по-настоящему, безусловно и широко. Любят за песни и настроение. Но мало кто знает, сколько он помогает, так же широко, безусловно, только молча», написала Захарова в своём телеграм-канале.

Захарова отметила, что Баскова искренне любят за его песни, талант и умение дарить людям хорошее настроение. При этом далеко не все знают, насколько активно артист поддерживает тех, кто нуждается в помощи.

«Неповторимый голос»: Мишустин обратился к Баскову в день его 50-летия
«Неповторимый голос»: Мишустин обратился к Баскову в день его 50-летия

К юбилею исполнителя Life.ru подготовил материал о его творческом пути. Басков начинал карьеру на оперной сцене, с 1999 по 2004 год выступал в Большом театре, а затем добился широкой популярности как эстрадный певец. В 2009 году ему присвоили звание народного артиста России.

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Полина Никифорова
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