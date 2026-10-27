«Добрые глаза и харизма»: Мария Погребняк объяснила, почему Ноа Уайли заслужил звание секс-символа

Модель и блогер Мария Погребняк в беседе с Life.ru вступилась за 55-летнего актёра Ноа Уайли, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной 2026 года. По её мнению, звезда сериалов «Скорая помощь» и «Больница Питт» заслуживает этого титула, а критики слишком много внимания уделяют внешности.

Я на внешность не смотрю, я смотрю на поступки — на поступки мужчин или на поступки женщин. Это самое важное, потому что красота — это то, что содержится внутри человека, а не то, что снаружи. Я не понимаю, почему так много хейта по поводу Ноа Уайли. Я думаю, что он достаточно большой профессионал в своей сфере. У него добрые глаза, он интересный, харизматичный, в хорошем телосложении, аккуратный, стильный, любит собак. Мария Погребняк Модель, блогер

Погребняк призналась, что не понимает негативной реакции на выбор Уайли. По её мнению, представления о привлекательности у всех разные, а потому невозможно определить единственный правильный стандарт мужской красоты. К тому же сексуальность, считает блогер, далеко не всегда связана с идеальной внешностью.

«Вот дайте мне картинку просто какого-нибудь накачанного мужика — для меня он не будет сексуальным. Сексуальность — это совокупность нескольких качеств в человеке, и это не только накачанное тело», — объяснила Мария.

Она уверена, что на восприятие знаменитостей влияют не только фотографии, но и их профессиональные достижения, интервью и экранные роли. Зрители могут проникаться симпатией к артисту благодаря персонажам, которых он играет, и качествам, которые демонстрирует на публике. При этом Погребняк подчеркнула, что по-настоящему судить о человеке можно прежде всего по его поступкам.

Самого Уайли блогер охарактеризовала как брутального, стильного и харизматичного мужчину. По её мнению, он вполне достоин полученного звания, даже если внешность актёра соответствует далеко не всем привычным представлениям о голливудских красавцах.

Впрочем, личный рейтинг привлекательности у Марии выглядит иначе. Первое место в нём давно и прочно занимает её супруг Игорь Головинский.

«А вот, например, для меня на первом месте мой супруг. Он самый сексуальный, самый красивый, самый спортивный и самый умный. Я бы его вообще поставила выше всех», — призналась она.

Американский актёр Ноа Уайли получил звание самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People. Как ранее сообщал Life.ru, 55-летний артист признался, что новость стала для него полной неожиданностью и сначала он даже принял её за розыгрыш. Уайли прославился благодаря роли доктора Джона Картера в сериале «Скорая помощь», а новую волну популярности ему принесла медицинская драма «Больница Питт». До него титул принадлежал британскому актёру Джонатану Бейли, известному по «Бриджертонам».