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Опубликовано 14 сентября, 10:44

«Добрый великан» «Вест Хэма» Людек Миклошко умер после долгой борьбы с раком

Экс-вратарь «Вест Хэма» Людек Миклошко умер в возрасте 64 лет

Обложка © ТАСС / EPA / VINCE MIGNOTT

Обложка © ТАСС / EPA / VINCE MIGNOTT

Людек Миклошко, ставший одной из главных вратарских легенд «Вест Хэма», умер в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с раком. О смерти спортсмена сообщил «Вест Хэм», опубликовав заявление его семьи. Подробности также приводит Daily Mail.

Чешский голкипер перешёл в лондонский клуб из остравского «Баника» в 1990 году. За восемь сезонов он провёл за «молотобойцев» 373 матча, помог команде дважды подняться в высший дивизион и в 1991-м был признан лучшим игроком года.

В 1998 году Миклошко продолжил карьеру в «Куинз Парк Рейнджерс», а после её завершения вернулся в «Вест Хэм». До 2010 года он работал в клубе тренером вратарей. За сборные Чехословакии и Чехии спортсмен сыграл 42 встречи.

О своём онкологическом заболевании Миклошко рассказал в декабре 2024 года. Тогда он сообщил, что борется с раком уже три года и решил отказаться от дальнейшего лечения, чтобы сохранить привычное качество жизни.

В «Вест Хэме» назвали бывшего голкипера вдохновляющим спортсменом и «добрым великаном», который навсегда останется частью истории клуба. Сын футболиста Мартин поблагодарил болельщиков за поддержку отца.

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Николь Вербер
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