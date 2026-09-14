«Добрый великан» «Вест Хэма» Людек Миклошко умер после долгой борьбы с раком

Людек Миклошко, ставший одной из главных вратарских легенд «Вест Хэма», умер в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с раком. О смерти спортсмена сообщил «Вест Хэм», опубликовав заявление его семьи. Подробности также приводит Daily Mail.

Чешский голкипер перешёл в лондонский клуб из остравского «Баника» в 1990 году. За восемь сезонов он провёл за «молотобойцев» 373 матча, помог команде дважды подняться в высший дивизион и в 1991-м был признан лучшим игроком года.

В 1998 году Миклошко продолжил карьеру в «Куинз Парк Рейнджерс», а после её завершения вернулся в «Вест Хэм». До 2010 года он работал в клубе тренером вратарей. За сборные Чехословакии и Чехии спортсмен сыграл 42 встречи.

О своём онкологическом заболевании Миклошко рассказал в декабре 2024 года. Тогда он сообщил, что борется с раком уже три года и решил отказаться от дальнейшего лечения, чтобы сохранить привычное качество жизни.

В «Вест Хэме» назвали бывшего голкипера вдохновляющим спортсменом и «добрым великаном», который навсегда останется частью истории клуба. Сын футболиста Мартин поблагодарил болельщиков за поддержку отца.

В ноябре 2025 года футбольный мир потерял ещё одну знаковую фигуру — на 100-м году жизни умер Никита Симонян. Олимпийский чемпион 1956 года остаётся лучшим бомбардиром московского «Спартака»: в 245 матчах за красно-белых он забил 160 мячей.