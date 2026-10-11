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Опубликовано 11 октября, 13:57

Дочь актёра из «Улиц разбитых фонарей» Баранова назвала болезнь причиной смерти

Обложка © Кадр из сериала «Дюжина правосудия», режиссер Павел Мальков, сценарист Юрий Эпштейн

Обложка © Кадр из сериала «Дюжина правосудия», режиссер Павел Мальков, сценарист Юрий Эпштейн

Актёр театра и кино Владимир Баранов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер после непродолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщила дочь артиста.

«Владимир Николаевич болел. Недолго, но болел», — сказала собеседница агентства.

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Как уже сообщалось, умер актёр Владимир Баранов, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Информацию подтвердил Рязанский государственный областной театр юного зрителя, в котором служил артист. За свою карьеру Баранов исполнил 88 ролей в кино. Среди его работ — советский фильм «Торпедоносцы», а также сериалы «Тайны следствия», «Русский ковчег», «Ментовские войны» и «Пепел».

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Татьяна Миссуми
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