Дочь актёра из «Улиц разбитых фонарей» Баранова назвала болезнь причиной смерти
Обложка © Кадр из сериала «Дюжина правосудия», режиссер Павел Мальков, сценарист Юрий Эпштейн
Актёр театра и кино Владимир Баранов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер после непродолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщила дочь артиста.
«Владимир Николаевич болел. Недолго, но болел», — сказала собеседница агентства.
Как уже сообщалось, умер актёр Владимир Баранов, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Информацию подтвердил Рязанский государственный областной театр юного зрителя, в котором служил артист. За свою карьеру Баранов исполнил 88 ролей в кино. Среди его работ — советский фильм «Торпедоносцы», а также сериалы «Тайны следствия», «Русский ковчег», «Ментовские войны» и «Пепел».
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