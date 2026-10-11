Дочь актёра из «Улиц разбитых фонарей» Баранова назвала болезнь причиной смерти

Актёр театра и кино Владимир Баранов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер после непродолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщила дочь артиста.

Как уже сообщалось, умер актёр Владимир Баранов, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Информацию подтвердил Рязанский государственный областной театр юного зрителя, в котором служил артист. За свою карьеру Баранов исполнил 88 ролей в кино. Среди его работ — советский фильм «Торпедоносцы», а также сериалы «Тайны следствия», «Русский ковчег», «Ментовские войны» и «Пепел».