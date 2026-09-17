Дочь Бориса Немцова объявили в международный розыск

Журналистка Жанна Немцова, дочь политика Бориса Немцова, объявлена в международный розыск по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом стало известно на заседании суда, где рассматривалась жалоба защиты на её заочный арест.

«Немцова Жанна Борисовна объявлена в международный розыск», — огласила судья материалы дела.

Замоскворецкий суд Москвы ещё 31 июля заочно заключил Немцову под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента её задержания в России либо передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

Немцовой предъявлено обвинение по части 3 статьи 284.1 УК РФ — в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России. По этой статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Жанна Немцова является соучредителем зарегистрированного в Германии «Фонда Бориса Немцова за свободу»*. В апреле 2024 года организация была включена российскими властями в перечень нежелательных.

Защита Немцовой обжаловала решение о заочном аресте.

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