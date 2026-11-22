32-летняя Таллула Уиллис поделилась редкой фотографией со своим отцом, 71-летним голливудским актёром Брюсом Уиллисом, который страдает лобно-височной деменцией. На снимке звезда «Крепкого орешка» сидит рядом с дочерью на садовых качелях и нежно держит её за руку.

Фотографию Таллула опубликовала 21 ноября в социальных сетях. На снимке девушка в красном свитере обнимает отца за плечи. Уиллис одет в серый кардиган и светлую рубашку. Отец и дочь находятся на открытой веранде, окружённой зеленью.

Публикацию девушка сопроводила всего двумя эмодзи, не добавив никаких пояснений. Поклонники актёра оставили многочисленные тёплые комментарии и пожелания семье.

Новый снимок появился спустя несколько месяцев после свадьбы Таллулы с музыкантом Джастином Эйси. Церемония состоялась 8 августа в американском штате Айдахо. Брюс Уиллис присутствовал на торжестве и попал на несколько семейных фотографий.

В марте 2022 года родственники актёра объявили о завершении его карьеры из-за афазии — расстройства, которое влияет на способность человека говорить и понимать речь. В феврале 2023 года семья сообщила об уточнённом диагнозе: лобно-височная деменция.

Близкие артиста продолжают делиться совместными фотографиями и рассказывать о своей семейной жизни. При этом супруга Уиллиса Эмма Хеминг подчёркивала, что семья стремится обеспечить ему необходимый уход и спокойную обстановку.

Ранее Life.ru публиковал другое редкое фото Брюса Уиллиса с дочерью Таллулой. На сентябрьском снимке девушка целовала отца в лоб вскоре после своей свадьбы. Тогда фотография также вызвала тёплую реакцию поклонников актёра.