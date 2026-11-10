Старшая дочь актёра Михаила Ефремова, ранее носившая имя Анна-Мария, оформила в собственность квартиру покойной матери, актрисы Ксении Качалиной. Недвижимость в центре Москвы стоимостью около 60 миллионов рублей почти год оставалась пустой после смерти прежней владелицы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 26-летний теперь уже Сергей Ефремов* стал владельцем квартиры площадью 60 квадратных метров в Брюсовом переулке. Жильё находится в доме 1914 года постройки, расположенном в престижном районе столицы.

При этом, как утверждает SHOT со ссылкой на имеющиеся у редакции документы, перед оформлением наследства Ефремов также официально сменил имя и получил новый паспорт. Ранее его знали как Анну-Марию Ефремову. О желании сменить имя ребёнок Михаила Ефремова впервые публично рассказал в 2020 году. В 2021-м он уже представлялся Сергеем и делился планами по изменению личных документов.

Ранее сообщалось, что квартира Ксении Качалиной стоимостью 60 миллионов рублей может перейти государству из-за неоформленного наследства. Жильё пустовало почти год, а коммунальные счета за него продолжал оплачивать Михаил Ефремов. За это время на содержание недвижимости ушло около 180 тысяч рублей.