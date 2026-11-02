Двухкомнатная квартира покойной актрисы Ксении Качалиной в центре Москвы почти год стоит пустой, а коммунальные счета за неё продолжает оплачивать бывший муж Михаил Ефремов. При этом недвижимость стоимостью около 60 миллионов рублей рискует перейти в собственность города из-за неоформленного наследства. Об этом сообщает SHOT.

Речь идёт о квартире в Брюсовом переулке, которая досталась Качалиной после развода с Ефремовым в 2004 году. По данным телеграм-канала, за прошедший год на коммунальные услуги ушло порядка 180 тысяч рублей. Задолженности нет, хотя в помещении никто не живёт.

По словам очевидцев, от прежней обстановки внутри практически ничего не осталось. В квартире теперь голые стены без обоев и пол без покрытия. Дочь бывших супругов, 26-летняя Анна-Мария, по информации SHOT, до сих пор не оформила права на недвижимость.

С момента смерти Качалиной прошло уже одиннадцать месяцев, а стандартный шестимесячный срок для принятия наследства истёк. Как пояснил SHOT юрист Иван Морозов, при отсутствии наследников, принявших имущество, квартира может быть признана выморочной и перейти Москве. Однако сам по себе пропуск срока обращения к нотариусу ещё не означает утрату наследственных прав: закон допускает фактическое принятие наследства и восстановление срока через суд.

Качалина скончалась в декабре 2025 года в возрасте 54 лет. Её тело обнаружил сам Ефремов, когда приехал проведать бывшую супругу. По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Анна-Мария после смерти матери практически не появляется в публичном пространстве и не общается с журналистами.

Именно эта квартира ещё несколько лет назад была последним убежищем Качалиной. В 2021 году Life.ru рассказывал о бедственном положении актрисы после заключения Ефремова. Тогда она жаловалась, что осталась без финансовой поддержки, а единственной радостью были кошки. При этом Качалина не собиралась требовать алименты от дочери и говорила, что дождётся бывшего мужа из колонии.

У самого Ефремова история с наследством складывалась совсем иначе. Пока актёр отбывал наказание, ему достались две квартиры от умершего дяди, концертмейстера Александра Покровского. Одна из них — пятикомнатные апартаменты в знаменитом доме на Тверской улице, стоимость которых оценивалась в 88 миллионов рублей. В апреле 2025 года, перед освобождением артиста по УДО, в одной из его квартир даже затеяли ремонт.