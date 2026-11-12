В Азербайджане задержали дочь генерал-майора Натига Алиева Тюркяр по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и торговле влиянием. Женщине грозит до 14 лет лишения свободы. Об этом сообщает издание Minval.

По версии следствия, Алиева получила крупную сумму денег от человека, которому обещала помочь с оформлением документов на земельный участок. Однако предполагаемое содействие обернулось уголовным делом. После обращения заявителя женщину задержали сотрудники прокуратуры.

Речь идёт о статье 178.4 УК Азербайджана, предусматривающей ответственность за мошенничество с ущербом свыше 500 тысяч манатов. Максимальное наказание составляет 14 лет колонии. При этом точная сумма, которую предположительно получила Алиева, не раскрывается.

Позднее выяснилось, что одним из заявителей оказался генерал-майор Джейхун Рзаев, занимающий пост заместителя председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA). Задержание последовало после жалоб Рзаева и ещё одного предполагаемого потерпевшего.

Адвокат женщины Хикмет Алиев отверг подозрения, заявив, что произошедшее представляет собой гражданско-правовой спор, а не уголовное преступление. Защита намерена представить следствию и суду доказательства своей позиции. Решение о заключении Алиевой под стражу пока не принято.

Тюркяр Алиева известна в Азербайджане как медиатор — специалист по урегулированию споров. Её отец, генерал-майор Натиг Алиев, ранее руководил Центральным спортивным клубом армии, а затем возглавлял медицинскую службу Министерства обороны страны.

Ранее Life.ru рассказывал о другом громком уголовном деле в отношении высокопоставленного азербайджанского чиновника. В октябре 2025 года бывшего главу администрации президента Рамиза Мехтиева отправили под домашний арест по обвинениям в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и легализации преступных доходов. Спустя год, в октябре 2026-го, суд приговорил его к 14 годам лишения свободы условно. В числе доказанных судом преступлений фигурировало и получение взятки при отягчающих обстоятельствах. Имущество бывшего чиновника постановили конфисковать в доход государства.