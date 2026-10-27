Экс-главу администрации президента Азербайджана приговорили к 14 годам условно

Бывшего главу администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о преступлениях против государственности. При этом наказание назначили условно с учётом возраста и состояния здоровья осуждённого. Об этом сообщает Qafqazinfo.

Приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям вынесен 22 октября 2026 года. Мехтиева признали виновным по четырём статьям Уголовного кодекса Азербайджана: об отмывании денежных средств, государственной измене, насильственном захвате власти и получении взятки при отягчающих обстоятельствах.

Суд также постановил направить представление о лишении бывшего чиновника государственных наград. Кроме того, имущество Мехтиева подлежит специальной конфискации с обращением в доход государства.

Напомним, в прошлом году Мехтиева отправили под домашний арест по тяжким уголовным статьям. Мехтиев возглавлял администрацию президента с 1995 по 2019 год, а затем Национальную академию наук до 2022 года. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил домашний арест сроком на четыре месяца, подчеркнув необходимость дальнейшего расследования.