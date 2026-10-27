В МУС начали искать замену уволенному из-за секс-скандала прокурору Хану

Международный уголовный суд (МУС) приступил к поиску нового главного прокурора после увольнения Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Процедуру отбора запустило Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута.

Подать заявку на освободившуюся должность можно будет с 31 октября 2026 года по 31 января 2027-го. Претенденты вправе выдвигаться самостоятельно. Кроме того, кандидатуры смогут предлагать государства — участники МУС как по отдельности, так и совместно.

Само избрание нового прокурора запланировано на декабрь 2027 года. Уже в феврале Ассамблея намерена опубликовать сведения обо всех кандидатах. Затем их профессиональный опыт и соответствие требованиям суда проверят Консультативный комитет по назначению судей и Независимый надзорный механизм. При необходимости сроки выборов могут пересмотреть.

Председатель Ассамблеи Пайви Кокуранта заявила, что главная задача процедуры — привлечь наиболее квалифицированных специалистов. Новый руководитель должен будет возглавить прокуратуру суда, которая занимается расследованием предполагаемых военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

Кадровые перестановки связаны со скандалом вокруг Карима Хана. В 2024 году сотрудница МУС обвинила его в сексуальных домогательствах. Сам прокурор отрицал обвинения, однако после внутреннего расследования дисциплинарные органы суда пришли к выводу о серьёзных нарушениях с его стороны.

Окончательное решение об увольнении приняли 24 июля. За отстранение Хана проголосовали представители 82 государств — участников МУС. Он лишился должности до завершения своего девятилетнего срока полномочий.

Карим Хан оказался в центре ещё одного международного разбирательства, связанного с Россией. Как 8 октября сообщал Life.ru, Генпрокуратура РФ направила Нидерландам и ряду других государств запросы о задержании и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда. Среди них оказался и бывший главный прокурор. Российские власти ранее заочно осудили этих лиц по уголовным делам, связанным с деятельностью МУС, и объявили их в международный розыск. Москва не признаёт юрисдикцию суда.