Дочь главреда журнала «Знамя» Сергея Чупринина опровергла его госпитализацию
Сергей Чупринин. Обложка © ИТАР-ТАСС / Филиппов Алексей
Дочь главного редактора литературного журнала «Знамя» Сергея Чупринина Юнна опровергла сообщения о его экстренной госпитализации. В беседе с РИА «Новости» она назвала распространившуюся информацию недостоверной.
«Это неправда», — ответила Юнна Чупринина.
Сергей Чупринин родился 9 декабря 1947 года. С 1993 года он возглавляет литературный журнал «Знамя», один из старейших литературно-художественных журналов России.
Чупринин известен как литературный критик, публицист и исследователь современной русской литературы. Он написал множество книг и научных работ, посвящённых отечественным писателям и литературному процессу.
Напомним, СМИ сообщили о госпитализации Сергея Чупринина. Утверждалось, что 78-летний главред «Знамени» пережил клиническую смерть из-за серьёзных проблем с дыханием на фоне хронического заболевания лёгких.