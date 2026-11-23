Дочь главного редактора литературного журнала «Знамя» Сергея Чупринина Юнна опровергла сообщения о его экстренной госпитализации. В беседе с РИА «Новости» она назвала распространившуюся информацию недостоверной.

«Это неправда», — ответила Юнна Чупринина.

Сергей Чупринин родился 9 декабря 1947 года. С 1993 года он возглавляет литературный журнал «Знамя», один из старейших литературно-художественных журналов России.

Чупринин известен как литературный критик, публицист и исследователь современной русской литературы. Он написал множество книг и научных работ, посвящённых отечественным писателям и литературному процессу.