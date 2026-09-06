Дочь Келлога пошла против отца и потребовала не тащить украинок в ВСУ силой

Меган Моббс, дочь бывшего спецпосланника президента США Кита Келлога, не согласилась с его предложением мобилизовать женщин в украинскую армию. По её мнению, служба должна оставаться добровольной. Свою позицию Моббс озвучила в интервью изданию «Общественное», комментируя недавний призыв отца расширить мобилизацию на женщин.

Основой для взглядов Келлога, как считает его дочь, стал в том числе личный опыт их семьи. И сама Меган, и её мать ранее служили в армии.

«С чем я не согласна: они могут воевать, но должны делать это добровольно», — сказала она.

Добровольную службу женщин Моббс считает необходимым поддерживать и поощрять. При этом принудительный призыв, по её мнению, сейчас не отвечает интересам Украины. Оптимальным вариантом дочь Келлога назвала привлечение женщин на военные должности, для которых они подходят лучше всего, без обязательного направления в армию.

Ранее бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог озвучил предложение о расширении мобилизации на женщин. Он считает, что украинки способны выполнять боевые задачи не хуже мужчин. Необходимость службы женщин бывший спецпредставитель объяснил тем, что они являются частью общества.