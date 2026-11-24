Родители-миллениалы, решившие воспитывать детей без криков и наказаний, столкнулись с обратной стороной популярного подхода. Мамы жалуются на детские истерики, агрессию и неспособность отстоять собственные границы. Об этом сообщает Baza.

Одна из собеседниц телеграм-канала призналась, что не может справиться с дочерью, которая бросается на неё. Другая получила замечание от педагога: из-за чрезмерно мягкого подхода к воспитанию девочка привыкла считать себя главной в семье.

Ситуацию осложняют противоречивые рекомендации в социальных сетях, где бережное воспитание нередко путают со вседозволенностью. Родителям советуют избегать запретов, не принуждать детей к выполнению обязанностей и не повышать голос. В итоге некоторые мамы боятся проявлять даже обоснованную строгость, испытывают чувство вины и эмоционально истощаются.

При этом массового возвращения к жёстким методам воспитания социологи пока не фиксировали. Согласно опросу ВЦИОМ, 75% россиян, имеющих детей, прибегали к наставлениям и нравоучениям, 37% — к ограничению доступа к гаджетам и телевизору. О применении телесных наказаний сообщили 14% респондентов, ещё 8% использовали ремень.

Ранее клинический психолог Юлия Берлянд рассказала Life.ru о важности развития эмоционального интеллекта у детей. По словам специалиста, взрослым необходимо учить ребёнка распознавать собственные переживания и выражать их словами. Это помогает детям постепенно осваивать самоконтроль, понимать чувства окружающих и уважать чужие личные границы.