Психолог рассказала, когда семье стоит обратиться за помощью из-за подростка
Психолог Ермакова призвала родителей подростков договориться о единых правилах
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Родителям будет легче пережить подростковый кризис, если они заранее договорятся, чего ждут от ребёнка, объяснила медицинский психолог Мария Ермакова. По её словам, подростку важно понимать, что он вправе решать сам и за какие поступки отвечает.
Матери и отцу стоит по возможности обсудить, как изменятся семейные правила по мере взросления ребёнка. Если требования расходятся, подросток может этим пользоваться. Получив отказ у одного родителя, он пойдёт за разрешением к другому. Иногда взрослые ждут от детей самостоятельности, хотя по-прежнему всё решают за них. Бывает и наоборот: они дают свободу, но не объясняют, к чему могут привести поступки.
Если у подростка резко меняются настроение и интересы, нарушается сон или питание, а дома постоянно вспыхивают ссоры, стоит обратиться за помощью к специалисту. Тревожным признаком считаются ситуации, когда ребёнок снова и снова говорит, что никому не нужен или не видит смысла в жизни, заключила собеседница NEWS.ru.
Ранее детский психолог рассказала Life.ru, что за беспрекословным послушанием ребёнка иногда скрывается страх наказания. Она посоветовала обратить внимание, может ли наследник выразить несогласие хотя бы среди друзей или в школе, если дома он никогда не спорит.