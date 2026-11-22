Родителям будет легче пережить подростковый кризис, если они заранее договорятся, чего ждут от ребёнка, объяснила медицинский психолог Мария Ермакова. По её словам, подростку важно понимать, что он вправе решать сам и за какие поступки отвечает.

Матери и отцу стоит по возможности обсудить, как изменятся семейные правила по мере взросления ребёнка. Если требования расходятся, подросток может этим пользоваться. Получив отказ у одного родителя, он пойдёт за разрешением к другому. Иногда взрослые ждут от детей самостоятельности, хотя по-прежнему всё решают за них. Бывает и наоборот: они дают свободу, но не объясняют, к чему могут привести поступки.

Если у подростка резко меняются настроение и интересы, нарушается сон или питание, а дома постоянно вспыхивают ссоры, стоит обратиться за помощью к специалисту. Тревожным признаком считаются ситуации, когда ребёнок снова и снова говорит, что никому не нужен или не видит смысла в жизни, заключила собеседница NEWS.ru.