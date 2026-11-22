Чтобы легче пережить сепарацию с сыном, матери стоит заранее подумать, чем она хотела бы заниматься, когда наследник сможет обходиться без её ежедневной помощи. Ребёнку нужно постепенно передавать ответственность за его дела, уверена психолог Евгений Кульгавчук.

По её словам, сепарация начинается задолго до совершеннолетия. Примерно в год мальчик начинает исследовать мир без мамы рядом, в три всё чаще хочет делать что-то сам. В 11–16 лет он эмоционально отдаляется, а к 18–22 годам процесс обычно завершается.

Давать сыну больше самостоятельности можно в привычных делах. Пусть он сам отвечает за уроки, берёт на себя домашние обязанности и решает, чем заниматься в свободное время. Если он ошибся, но последствия безопасны, стоит дать ему возможность самому со всем разобраться.

«Уважайте границы его комнаты и личное время, развивайте свои роли в работе и хобби», — посоветовал собеседница «Абзаца».

О своих чувствах с сыном можно говорить открыто. Важно, чтобы он не чувствовал вины за то, что взрослеет, и обязанности утешать маму. Если чувство одиночества и пустоты становится навязчивым, матери стоит самой обратиться за поддержкой к специалисту, заключила эксперт.