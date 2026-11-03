Почти две трети молодых россиян уверены, что начинать самостоятельную жизнь стоит с финансовым запасом свыше 300 тысяч рублей. Так считают 64% участников совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Купер».

Остальные опрошенные оценивают необходимую сумму скромнее. Накоплений от 101 до 200 тысяч рублей достаточно для 16% респондентов, ещё 11% рассчитывают на 201–300 тысяч. Каждый десятый готов начать с суммы до 100 тысяч рублей.

При этом большинство молодых людей не стремятся полностью зависеть от родителей. Для 42% помощь близких допустима исключительно при чрезвычайных обстоятельствах.

Ещё 36% согласны одолжить деньги с обязательным возвратом, 22% готовы принять поддержку при крупных покупках. Помощь с продуктами и повседневными тратами устраивает 18%, а регулярное содержание — лишь 12%. Полностью отказываются от финансовой поддержки 8% участников.

Среди первоочередных приобретений после переезда лидируют посуда и столовые приборы, а также постельное бельё с полотенцами. Каждую категорию выбрали по 55% респондентов. Бытовую химию считают необходимой 41%.

Между тем первоначальные покупки обходятся значительно дешевле желаемой финансовой подушки. По расчётам «Купера», на месячный запас продуктов и основные хозяйственные принадлежности одному человеку потребуется около 17 тысяч рублей. В зависимости от предпочтений расходы составят от 13,5 до 20 тысяч без учёта аренды жилья. В октябрьском опросе приняли участие более 3200 молодых жителей России, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что 41% россиян планируют накопления на будущее детей. Среди тех, кто откладывает средства, 33% формируют финансовый резерв для начала самостоятельной жизни ребёнка, а 29% намерены помочь с покупкой жилья или первоначальным взносом.