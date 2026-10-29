Зарплаты в Кузбассе снижаются два месяца подряд: сколько зарабатывают в угольном крае

В Кемеровской области второй месяц подряд снижается средняя начисленная заработная плата. По итогам августа 2026 года показатель опустился до 83 617 рублей, сообщил Кемеровостат.

В июне средняя зарплата в регионе составляла 91 198 рублей, а в июле — 85 740 рублей. Таким образом, за два месяца она сократилась на 7 581 рубль, или примерно на 8,3%. Только за август снижение составило 2 123 рубля. При этом по сравнению с августом 2025 года средняя начисленная зарплата выросла на 6,3%. Однако речь идёт о номинальном увеличении, которое не учитывает изменение потребительских цен.

Самые высокие заработки в августе зафиксировали в угледобывающей отрасли — в среднем 130 714 рублей. В финансовой и страховой сфере показатель достиг 118 155 рублей, в производстве транспортных средств — 113 273 рублей, а в химической промышленности — 113 078 рублей. В научной сфере средняя зарплата составила 101 890 рублей. При этом за один месяц она снизилась сразу на 17%.

На другом конце рейтинга оказались предприятия по производству изделий из кожи, где работникам начисляли в среднем 26 464 рубля. В мебельной промышленности показатель составил 27 790 рублей, а в производстве одежды — 28 334 рубля. В образовании средняя зарплата достигла 39 431 рубля, увеличившись за год на 4,8%. В здравоохранении работникам начисляли в среднем 69 510 рублей — на 6,4% больше, чем в августе прошлого года.