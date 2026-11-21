«Важна не оценка»: Как научить школьника делать уроки без угроз и шантажа
Педагог Цветкова призвала не заставлять ребёнка делать уроки при помощи шантажа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Чтобы ребёнок научился делать уроки самостоятельно, ему нужно дать возможность самому сесть за задания и попросить о помощи, когда она понадобится, считает кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова. Если школьнику трудно даётся какой-то предмет, можно заранее договориться, что родители всё проверят.
«Просто категорически: скажите себе, пусть он хоть двойки и тройки носит, вам важна не оценка, а самостоятельность и ответственность ребёнка», — подчеркнула эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Наладить распорядок поможет будильник. Он напомнит, когда пора садиться за уроки, а когда отдохнуть. Каждые 30–45 минут нужно встать из-за стола, размяться или выпить воды. Стимулом вовремя закончить задания может стать семейная традиция, например, прогулка после ужина.
Угроза оставить без сладкого может привести к тому, что ребёнок вовсе откажется заниматься. Специалист посоветовала хвалить школьника за конкретный успех. Если ребёнок растерялся и стесняется сказать, что ему непонятно задание, родители могут сами предложить помощь.
Ранее психолог рассказал, чем для школьника может обернуться погоня за пятёрками. Когда взрослые постоянно требуют отличных оценок, ребёнок может потерять интерес к занятиям и перестать верить, что его усилия на что-то влияют.