Чтобы ребёнок научился делать уроки самостоятельно, ему нужно дать возможность самому сесть за задания и попросить о помощи, когда она понадобится, считает кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова. Если школьнику трудно даётся какой-то предмет, можно заранее договориться, что родители всё проверят.

«Просто категорически: скажите себе, пусть он хоть двойки и тройки носит, вам важна не оценка, а самостоятельность и ответственность ребёнка», — подчеркнула эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Наладить распорядок поможет будильник. Он напомнит, когда пора садиться за уроки, а когда отдохнуть. Каждые 30–45 минут нужно встать из-за стола, размяться или выпить воды. Стимулом вовремя закончить задания может стать семейная традиция, например, прогулка после ужина.

Угроза оставить без сладкого может привести к тому, что ребёнок вовсе откажется заниматься. Специалист посоветовала хвалить школьника за конкретный успех. Если ребёнок растерялся и стесняется сказать, что ему непонятно задание, родители могут сами предложить помощь.