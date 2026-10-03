Пятёрка любой ценой: Как дети в гонке за оценками ломают себя навсегда

Постоянное требование одних пятёрок способно не улучшить успеваемость, а вызвать у школьника стресс, апатию и потерю интереса к занятиям. Родителям важнее поддерживать стремление к знаниям, чем превращать отметки в самоцель. Об этом рассказал «Вечерней Москве» психолог Дмитрий Деулин.

«В образовательной среде может возникнуть «конкуренция» за оценку, где формальное оценивание снижает внутреннюю мотивацию, превращает академические оценки в самоцель. Поэтому часто такая «конкуренция» за достижение какого-либо результата, за оценку превращается в ожесточенную борьбу, создаёт предпосылки для конфликтов в учебных группах», — указал он.

Если успеваемость неожиданно ухудшилась, сначала стоит искать причину. Ею могут оказаться хроническая усталость, стресс, проблемы со здоровьем, потеря интереса или слишком сложная программа. Наказание в такой ситуации способно лишь усилить напряжение.

Особенно опасна бесконечная череда низких отметок. Деулин предупреждает, что она может сформировать «выученную беспомощность»: школьник перестаёт верить, что способен что-либо изменить, становится пассивным и теряет мотивацию.

Вместо давления психолог советует развивать любознательность, больше общаться с ребёнком и замечать его прогресс. Среди признаков академического выгорания — хроническая усталость, нарушения сна и аппетита, падение результатов, замкнутость и раздражительность.

Ранее Life.ru рассказывал об «оценочной любви», при которой отношение родителей к ребёнку начинает зависеть от его школьных успехов. Психолог предупреждала, что из-за такого давления даже обычная тройка может восприниматься как серьёзная личная неудача.