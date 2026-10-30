«Нужно заполнять вакуум»: Психолог раскрыла причины побегов детей из дома

Конфликты и недопонимание с родителями чаще всего становятся причиной побегов детей из дома, рассказала психолог Кира Макарова. По её мнению, необходимо выстраивать доверие с раннего возраста, а не начинать искать общий язык, когда ребёнок уже стал подростком.

Взрослым важно знать, с кем общается школьник и чем он интересуется. Его повседневная жизнь не должна ограничиваться уроками: спорт, творчество и любимое дело помогают развиваться за пределами учебной программы.

«Нужно заполнять этот вакуум в человеке тем, что сделает его более культурным, тем, что его разносторонне развивает», — пояснила специалист в беседе с 360.ru.

Если ребёнок уже ушёл, следует обратиться в полицию и заявить о его исчезновении. После возвращения необходимо выяснить, что происходит в его жизни и отношениях с близкими. Эксперт назвала побег поводом пересмотреть привычное общение и восстановить доверие.