«Нужно заполнять вакуум»: Психолог раскрыла причины побегов детей из дома
Психолог Макарова: Дети зачастую сбегают из дома из-за конфликтов с родителями
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Конфликты и недопонимание с родителями чаще всего становятся причиной побегов детей из дома, рассказала психолог Кира Макарова. По её мнению, необходимо выстраивать доверие с раннего возраста, а не начинать искать общий язык, когда ребёнок уже стал подростком.
Взрослым важно знать, с кем общается школьник и чем он интересуется. Его повседневная жизнь не должна ограничиваться уроками: спорт, творчество и любимое дело помогают развиваться за пределами учебной программы.
«Нужно заполнять этот вакуум в человеке тем, что сделает его более культурным, тем, что его разносторонне развивает», — пояснила специалист в беседе с 360.ru.
Если ребёнок уже ушёл, следует обратиться в полицию и заявить о его исчезновении. После возвращения необходимо выяснить, что происходит в его жизни и отношениях с близкими. Эксперт назвала побег поводом пересмотреть привычное общение и восстановить доверие.
Ранее детский психолог в беседе с Life.ru предупредила, что чрезмерная послушность может скрывать страх наказания. Специалист посоветовала обращать внимание на эмоциональное состояние ребёнка, объяснять ограничения и давать ему возможность выражать несогласие.