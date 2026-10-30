Квартира для себя, машина для мамы: На что копят деньги российские школьники

Собственное жильё, учёба за границей и автомобиль для мамы вошли в число целей, ради которых школьники откладывают деньги. Такие ответы дали ученики 5–11-х классов в опросе, результаты которого публикует РИАМО. По данным издания, на телефоны, компьютеры и другую технику копят 18,9%.

Почти каждый седьмой назвал жильё или переезд, 11,9% — путешествия, 11,4% — транспорт, 9,2% — образование. Ещё 18,4% упоминаний связаны с финансовой подушкой, которая помогает подросткам меньше зависеть от родителей.

Регулярно сохранять часть карманных денег стараются 54% участников, ещё 22% делают это периодически. Чуть больше половины хранят сбережения на банковской карте или счёте, около 20% предпочитают обычную копилку. Главной опорой при накоплении 53,3% назвали собственную силу воли.

Если на желанную покупку не хватает денег, 35,3% готовы подождать и собрать недостающую сумму. Помощи родителей попросили бы 30,2%, а самостоятельно заработать попробовали бы 14,5%. Ради большой цели школьники чаще согласны сократить расходы на игры, приложения, сладости и снеки.