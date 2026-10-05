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Опубликовано 5 октября, 09:21

Дочь маршала Конева поблагодарила Фицо за памятник отцу в Долине смерти

Обложка © Wikipedia / Karel Hájek

Обложка © Wikipedia / Karel Hájek

Дочь маршала СССР Ивана Конева поблагодарила премьер-министра Словакии Роберта Фицо за решение установить памятник её отцу в Долине смерти. Инициативу, с которой политик выступил в 2024 году, поддержал президент России Владимир Путин, пообещав помощь в реализации проекта.

«Для нашей семьи этот памятник имеет особое значение», — подчеркнула Наталья в интервью Zvezdanews.

Наследница полководца напомнила о тяжёлых боях 1944 года, когда СССР пришёл на помощь участникам Словацкого национального восстания. С этими событиями связаны и её личные воспоминания о поездке в республику на памятные торжества. По её словам, незнание языка не мешало взаимопониманию с местными жителями.

Дочь маршала также призналась, что гордится словаками, отмечающими годовщину восстания. По её оценке, в европейских странах постепенно меняется отношение к сохранению исторической памяти. Она выразила надежду, что Европа освободится от любых проявлений фашизма.

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Напомним, памятник Ивану Коневу открыли в селе Кружлова на северо-востоке Словакии. Монумент работы скульптора Славомира Гибея установили в Долине смерти, где осенью 1944 года проходила Карпатско-Дуклинская операция.

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Борис Эльфанд
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