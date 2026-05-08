Дочь маршала Конева рассказала, как Жуков прислал её отцу свои погоны на фронт

В феврале 1944 года маршал Георгий Жуков совершил благородный и бескорыстный поступок по отношению к своему боевому товарищу Ивану Коневу, отправив ему на фронт собственные погоны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала дочь великого советского полководца Наталья Конева.

«Жуков решил сделать ему приятное, и поскольку вышивать погоны было долго, потому что вышивали вручную в одну нить золоченую, он решил прислать на фронт свои погоны. И Жуков самолётом прислал моему отцу свои погоны. Это был жест отношений», — отметила наследница маршала.

Ранее дочь маршала Конева показала вышиванку, которую он получил в подарок от украинцев, благодарных за освобождение от нацистов. Наталья призналась, что её отец никогда не надевал национальный костюм, но бережно хранил его.