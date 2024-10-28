Дочь Маршала Конева показала вышиванку, подаренную ему благодарными украинцами

Дочь советского маршала Ивана Конева продемонстрировала вышиванку, которую он получил в подарок от украинцев, благодарных за освобождение от нацистов. Об этом сообщает «Звезда». Наталья призналась, что её отец никогда не надевал национальный костюм, но бережно хранил его.

Вышиванка маршала Конева. Фото © Telegram / Zvezdanews

Причём украинцы были благодарны маршалу не только за освобождение, но и за спасение урожая. Войска по его указу собирали хлеб с крестьянских полей.

«Косили эти хлеба, которые просто уже пригибались. А отец как человек крестьянских кровей понимал, что урожай нужно убирать вовремя, иначе он может быть потерян. И несмотря на то, что фронт вёл серьёзные боевые действия, только что завершилось взятие Харькова, тем не менее, наша армия косила этот хлеб», — сообщила Наталья Конева.