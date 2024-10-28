Дочь Маршала Конева показала вышиванку, подаренную ему благодарными украинцами
Маршал Иван Конев. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов
Дочь советского маршала Ивана Конева продемонстрировала вышиванку, которую он получил в подарок от украинцев, благодарных за освобождение от нацистов. Об этом сообщает «Звезда». Наталья призналась, что её отец никогда не надевал национальный костюм, но бережно хранил его.
Вышиванка маршала Конева. Фото © Telegram / Zvezdanews
Причём украинцы были благодарны маршалу не только за освобождение, но и за спасение урожая. Войска по его указу собирали хлеб с крестьянских полей.
«Косили эти хлеба, которые просто уже пригибались. А отец как человек крестьянских кровей понимал, что урожай нужно убирать вовремя, иначе он может быть потерян. И несмотря на то, что фронт вёл серьёзные боевые действия, только что завершилось взятие Харькова, тем не менее, наша армия косила этот хлеб», — сообщила Наталья Конева.
28 октября 1944 года была завершена Восточно-Карпатская операция, положившая конец оккупации Закарпатья и всей Украинской ССР.
Печально осознавать, к чему в итоге привело Украину нынешнее руководство страны, армию которой теперь на Западе сравнивают с войском Адольфа Гитлера, которое вот-вот будет окончательно разбито, а Владимира Зеленского с самим немецким фюрером.