Дочь Орбана сбежала в Лондон с семьёй и распродаёт бизнес в Венгрии

Дочь бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Рахель вместе с мужем Иштваном Тиборцем и детьми перебралась в Лондон, позаботившись о сокращении семейных активов на родине. Об этом пишет VSquare.

По сведениям журналистов, семья обосновалась в престижном районе Ковент-Гарден. Наследников супруги определили в британские частные школы. Параллельно бизнесмены избавляются от части венгерской собственности, стремясь свести своё экономическое присутствие в стране к минимуму.

Деловая империя Тиборца значительно расширилась за годы правления его тестя. Важную роль в развитии предприятий, как утверждают источники, сыграли государственные заказы и поддерживаемые властями коммерческие проекты. Теперь семья намерена расстаться с существенной долей накопленного имущества.

На фоне политических перемен некоторые представители прежней бизнес-элиты начали переходить на американские телефонные номера. Причиной называют опасения слежки через израильскую программу Pegasus. Её разработчик NSO Group запрещает клиентам применять шпионское ПО против устройств с номерами США.

При этом источники в венгерских спецслужбах утверждают, что действующих соглашений на использование Pegasus у Будапешта больше нет. Тем не менее беспокойство в деловых кругах сохраняется.

Дополнительную напряжённость создают антикоррупционные проверки при новом правительстве Петера Мадьяра. Кроме того, в Венгрии создана комиссия по изучению приватизации государственного имущества в 1987–2000 годах.