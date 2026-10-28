Вино выбрано, генсек ещё нет: Лихачёв пошутил о кандидатурах Орбана и Гросси в главы ООН

Назначение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси генеральным секретарём ООН стало бы выгодным для России решением. Такое мнение высказал глава «Росатома» Алексей Лихачёв в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Глава «Росатома» оценил перспективы Орбана и Гросси возглавить ООН. Видео © Telegram / Юнашев Live

Ранее одним из наиболее заметных претендентов на руководство международной организацией называли Гросси. С ним у руководителя российской атомной госкорпорации сложились тёплые отношения. На случай победы аргентинского дипломата собеседники даже договорились отметить событие несколькими бутылками вина с его родины.

Однако перспектива увидеть во главе ООН венгерского политика вызывает у Лихачёва не меньший энтузиазм.

«И тот, и другой вариант, мне кажется, для России будут очень привлекательными», — подчеркнул глава «Росатома».

При таком исходе винное сопровождение торжества предложено изменить: вместо аргентинского напитка выбрать сливовый. Лихачёв с улыбкой заметил, что подобный опыт совместных встреч у них уже имеется.

Знакомство руководителя госкорпорации с Орбаном насчитывает не один год. Политик и атомщик неоднократно взаимодействовали при реализации проекта строительства венгерской АЭС «Пакш-2». Судя по воспоминаниям Лихачёва, общение не ограничивалось исключительно деловой повесткой.