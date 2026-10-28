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Регион
Опубликовано 28 октября, 11:07

Вино выбрано, генсек ещё нет: Лихачёв пошутил о кандидатурах Орбана и Гросси в главы ООН

Лихачёв назвал Орбана и Гросси привлекательными кандидатами на пост генсека ООН

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Назначение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси генеральным секретарём ООН стало бы выгодным для России решением. Такое мнение высказал глава «Росатома» Алексей Лихачёв в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Глава «Росатома» оценил перспективы Орбана и Гросси возглавить ООН. Видео © Telegram / Юнашев Live

Ранее одним из наиболее заметных претендентов на руководство международной организацией называли Гросси. С ним у руководителя российской атомной госкорпорации сложились тёплые отношения. На случай победы аргентинского дипломата собеседники даже договорились отметить событие несколькими бутылками вина с его родины.

Однако перспектива увидеть во главе ООН венгерского политика вызывает у Лихачёва не меньший энтузиазм.

«И тот, и другой вариант, мне кажется, для России будут очень привлекательными», — подчеркнул глава «Росатома».

При таком исходе винное сопровождение торжества предложено изменить: вместо аргентинского напитка выбрать сливовый. Лихачёв с улыбкой заметил, что подобный опыт совместных встреч у них уже имеется.

Знакомство руководителя госкорпорации с Орбаном насчитывает не один год. Политик и атомщик неоднократно взаимодействовали при реализации проекта строительства венгерской АЭС «Пакш-2». Судя по воспоминаниям Лихачёва, общение не ограничивалось исключительно деловой повесткой.

«Он должен проставиться»: Глава Росатома оценил возможное назначение Гросси в ООН
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Ранее Life.ru сообщал о намерении администрации США продвинуть Орбана на пост генерального секретаря ООН. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон рассчитывает заручиться поддержкой Москвы и Пекина, однако окончательное решение о выдвижении пока не принято.

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Александр Юнашев
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